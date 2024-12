Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα αυτοκίνητο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που κατευθυνόταν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων. Δεν υπήρξαν θύματα από το πλήγμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς, δήλωσε ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

‼️ Ukrainian forces launched a UAV assault on the car or the IAEA during inspection of the Zaporizhzhia NPP, the head of the agency Rafael Grossi reported. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ “Fortunately, there were no casualties,” he said. pic.twitter.com/HiRKv6BQxx — US OBSERVE (@us_observe) December 10, 2024

«Καταδικάζω με τον πλέον έντονο τρόπο αυτήν την επίθεση εναντίον προσωπικού του ΔΟΑΕ», τόνισε ο Γκρόσι, διευκρινίζοντας πως η επίθεση σημειώθηκε κατά την διαδικασία αντικατάστασης του κλιμακίου που εποπτεύει τον πυρηνικό σταθμό. «Απευθύνουμε, για ακόμη μια φορά, έκκληση για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση», συνέχισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής σε περίπτωση που πληγούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού στη Ζαπορίζια. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την αεροπορική επιδρομή εναντίον του οχήματος του ΔΟΑΕ.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an “unacceptable” attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 10, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Russia attacked an #IAEA vehicle with a drone on its way to the #Zaporizhzhia nuclear power plant. The agency’s director general Rafael Grossi says the drone seriously damaged the vehicle and called the strike “unacceptable”. President Volodymyr #Zelensky said no one was… pic.twitter.com/fBXKkHzP9W — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) December 10, 2024

Φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση του Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ δείχνει ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο με ευκρινή διακριτικά του ΔΟΑΕ.

Ο |Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για εσκεμμένο πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων, το οποίο καταδεικνύει πως η Μόσχα περιφρονεί το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. «Αυτή η επίθεση καταδεικνύει ξεκάθαρα πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία οτιδήποτε έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς οργανισμούς και την ασφάλεια. Οι Ρώσοι αποκλείεται να αγνοούσαν τον στόχο τους, ήξεραν ακριβώς τι έκαναν και ενήργησαν εσκεμμένα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και άλλους φορείς να δώσουν «ξεκάθαρη και αποφασιστική απάντηση» στη Ρωσία.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα στη γύρω περιοχή, τα οποία εγείρουν ανησυχία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.