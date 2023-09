Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα την Τασκένδη, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται το δίκτυο Daryo, η έκρηξη σημειώθηκε σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ουζμπεκιστάν.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης, η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων, προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά κτήρια.

Βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

According to first reports, a large shipment of batteries for electric vehicles could the cause of tonight’s massive explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan pic.twitter.com/LzwAn25ObK

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023