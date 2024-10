Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες Κυριακή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράτσι στο Πακιστάν, σύμφωνα με το δίκτυο Geo News. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA) ανέλαβε αργότερα την ευθύνη, αναφέροντας πως πρόκειται για έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου και ότι η επίθεση είχε στόχο ομάδα Κινέζων υπηκόων.

🇵🇰 Explosions in Pakistan near Karachi airport.

Η ένοπλη οργάνωση μάχεται για μεγαλύτερη αυτονομία στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν), στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Ιράν. Από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε τον Αύγουστο, περισσότεροι από 70 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο.

🇵🇰Explosions heard near Karachi International Airport in Pakistan. Cause unknown.

— Annarita (@Ecatetriformis) October 6, 2024

