Η Μαλάλα Γιουσαφζάι, η νεαρή Πακιστανή που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης, βρέθηκε αντιμέτωπη με θύελλα επικρίσεων στη γενέτειρά της εξαιτίας εμφάνισής της στην πρεμιέρα μουσικής κωμωδίας για τις σουφραζέτες της οποίας πιστώνεται την παραγωγή σε συνεργασία με τη Χίλαρι Κλίντον.

Ανώνυμοι και διάσημοι την κατηγόρησαν διότι εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ, πλάι στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ —επί των ημερών της οποίας αμερικανικά drones είχαν σκοτώσει επανειλημμένα αμάχους στο Πακιστάν— και διότι δεν τάσσεται εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αποδίδοντάς της «δυο μέτρα και δυο σταθμά».

Μολονότι η Μαλάλα Γιουσαφζάι, 26 ετών, χαρακτηρίζεται αφοσιωμένη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και χαίρει εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο, ισλαμιστικοί κύκλοι και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στο Πακιστάν τη θεωρούν «πράκτορα των ΗΠΑ», με αποστολή να διαφθείρει τη νεολαία.

Ωστόσο, μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Suffs», ο κύκλος των επικριτών της διευρύνθηκε, πλέον έχει συμπεριλάβει ακόμα και μορφές του φεμινισμού στο Πακιστάν.

«Υπερασπίστηκα με νύχια και με δόντια τη Μαλάλα όλ’ αυτά τα χρόνια, αλλά κάπου εδώ εγκαταλείπω. Έκανε απίστευτα δύσκολο το να την υπερασπίζομαι τους τελευταίους έξι μήνες», σχολίασε μέσω X η Λίνα Γάνι, προφανώς αναφερόμενη στο ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Θαύμαζα τη Μαλάλα από το 2011», σχολίασε η προβεβλημένη αρθρογράφος Μερ Ταράρ μέσω X, αλλά «η συνεργασία της στο θέατρο με τη Χίλαρι Κλίντον —η οποία υπερασπίζεται την αδιαμφισβήτητη υποστήριξη της Αμερικής στη γενοκτονία των Παλαιστινίων— είναι βαρύ πλήγμα για την αξιοπιστία της ως υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θεωρώ απόλυτα τραγική».

Nobel laureate Malala Yousafzai condemned Israel following criticism in Pakistan over a musical show she co-produced with former US Secretary of State Hillary Clinton, who is known for her support of Israel. pic.twitter.com/xW3GTlW0gA

— WE News English (@WENewsEnglish) April 25, 2024