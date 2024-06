Έντονο προβληματισμό και ανησυχία έχει προκαλέσει στους Δημοκρατικούς η εικόνα που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ενώ μέχρι και οι New York Times κάλεσαν τον 80χρονο Αμερικανό πρόεδρο να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, σε μια τελετή τιμής για μία από τις πρώτες κινητοποιήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 1969, και για μια συνάντηση με δωρητές, το κύριο άρθρο των ΝΥΤ ανέφερε πως «η μεγαλύτερη υπηρεσία στο έθνος που μπορεί να προσφέρει τώρα ο κ. Μπάιντεν είναι να ανακοινώσει ότι δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί την επανεκλογή του»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

New York Times editorial board calls on Biden to step down pic.twitter.com/RkmUyHYACL

Στο ίδιο κλίμα ήταν και το νέο εξώφυλλο του περιοδικού Time που κάνει λόγο για «πανικό» και δείχνει την έξοδο στον Μπάιντεν, ο οποίος περπατάει στραβά… εκτός περιθωρίων του περιοδικού.

Σχολιάζοντας το ντιμπέιτ οι NYT, αναφέρουν ότι «ο πρόεδρος έπρεπε να πείσει το αμερικανικό κοινό ότι ήταν ίσος με τις τρομερές απαιτήσεις του αξιώματος που επιδιώκει να κρατήσει για άλλη μια θητεία. Οι ψηφοφόροι, ωστόσο, δεν αναμένεται να αγνοήσουν αυτό που αντίθετα ήταν ξεκάθαρο: ο κ. Μπάιντεν δεν είναι ο άνθρωπος που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια».

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν σχολίασε την έκκληση της Συντακτικής Επιτροπής των New York Times προς τον πρόεδρο να εγκαταλείψει την κούρσα του 2024 μετά την απόδοσή του στη συζήτηση, τονίζοντας πως «την τελευταία φορά που ο Τζο Μπάιντεν έχασε την έγκριση της συντακτικής επιτροπής των New York Times, του βγήκε πολύ καλό». Οι NYT είχαν υποστηρίξει δύο προεδρικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών το 2020: τη γερουσιαστή Έιμι Κλόμπουσαρ και την Ελίζαμπεθ Ουόρεν.

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν κατέστησε μάλιστα σαφές πως «δεν υπάρχει καμιά συζήτηση σχετικά με παραίτηση του προέδρου από την υποψηφιότητά του για την επανεκλογή του και ο ίδιος προτίθεται να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ».

Νωρίτερα είχε φροντίσει και ο Αμερικανός πρόεδρος να ξεκαθαρίσει πως όχι μόνο ότι θα παραμείνει υποψήφιος, αλλά και ότι θέλει να πάει και σε δεύτερο ντιμπέιτ, εκφράζοντας την βεβαιότητά του πως θα κερδίσει τις εκλογές, παρότι δεν είναι νέος και δεν περπατάει καλά.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024