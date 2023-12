Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης της Παραγουάης καθαιρέθηκε από το αξίωμά του επειδή υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας, που προέβλεπε τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με μια χώρα που… δεν υπάρχει.

Ο Αρνάλντο Τσαμόρο, πρώην προσωπάρχης του υπουργείου Γεωργίας, ανακοίνωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους την καθαίρεσή του. Εξήγησε ότι η αιτία ήταν ότι τον Οκτώβριο υπέγραψε μια συμφωνία με εκπροσώπους των «Ηνωμένων Πολιτειών της Καϊλάσα», ενός ανύπαρκτου νησιού βορείως της Νότιας Αμερικής.

«Ήρθαν και εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν την Παραγουάη. Παρουσίασαν πολλά σχέδια, τους ακούσαμε και ιδού» είπε ο Τσαμόρο, παραδεχόμενος ότι τον εξαπάτησαν. Οι δύο «απεσταλμένοι» έγιναν μάλιστα δεκτοί για λίγο από τον υπουργό Κάρλος Χιμένες.

A senior government official in Paraguay, Arnaldo Chamorro, has quit after announcing he’d signed a deal with the fictional United States of Kailasa, dreamed up by a Hindu cult leader who fled India’s legal system.https://t.co/VWfBhCwWpr

— Bishal Ghimire (@bishal_ghimire) December 1, 2023