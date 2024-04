Η εθνική εισαγγελία της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε τη διενέργεια έρευνας για τον πετρελαϊκό κολοσσό Orlen, ο οποίος ελέγχεται από το κράτος, και αφορά τον υπεύθυνο μιας ελβετικής θυγατρικής του ομίλου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την επομένη δημοσιευμάτων στον πολωνικό Τύπο που κατηγορούν τον αξιωματούχο της Orlen Trading Switzerland (OTS), τον Σάμερ Α., για επαφές με τη Χεζμπολάχ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ο Σάμερ Α., Πολωνός πολίτης λιβανικής καταγωγής, έγινε πρόεδρος της OTS, η οποία ιδρύθηκε το 2022, παρά την αρνητική γνώμη των υπηρεσιών ασφαλείας του ομίλου, κατόπιν αιτήματος του πρώην προέδρου του Orlen, Ντάνιελ Ομπάιτεκ.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για “πιθανές σχέσεις ενός πρώην αξιωματούχου του Orlen με τη Χεζμπολάχ” σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

#Poland has launched an investigation into multi-million-dollar cash losses by Polish refiner #Orlen’s Swiss unit and allegations that its former CEO had ties to “terrorist organizations,” Warsaw chief prosecutor Malgorzata Adamajtys says.https://t.co/2gF6f0bkhT

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2024