Οκτώ στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νότιο τομέα της Δαμασκού αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/5), μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🔴 UPDATE #Israel #Syria

Eight soldiers were wounded in an Israeli air strike, according to Syria’s defence ministry.

The attack hit an area in Damascus, and there were also some “material losses”, it said, as reported by Syria’s state-run broadcasterhttps://t.co/YjlPpw4lJk

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 2, 2024

