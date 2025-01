Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται κυβερνητικά έγγραφα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής λαμβάνει βασικό μισθό ύψους 400.000 δολαρίων ετησίως. Πρόκειται για έναν μισθό που καθορίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2001. Πριν από αυτό, ο μισθός είχε οριστεί στις 200.000 δολάρια από το 1969 έως το 2001.

Σε πραγματικούς όρους, ο μισθός έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς τα 200.000 δολάρια το 1969 αντιστοιχούσαν σε σημερινά 1,66 εκατομμύρια δολάρια (βάσει αγοραστικής αξίας).

