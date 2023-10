Σε τουλάχιστον 250 ανέρχεται ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα σε αυτούς που έπεσαν νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς, είναι και ο αντισυνταγματάρχης σε μια από τις ταξιαρχίες πεζικού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για τον αντισυνταγματάρχη Τζόναθαν Στάινμπεργκ που διοικούσε την ταξιαρχία «Nahal» όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.

COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My

