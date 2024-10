Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 20 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι «εξετάζουν τις αναφορές» για το περιστατικό.

This is so f**** scary

Do u know how many people live in this area!!!!

Video taken from al aqsa hospital in deir el balah pic.twitter.com/MsYCbfxX4T

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Hind Khoudary (@Hind_Gaza) October 13, 2024