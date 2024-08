Δραματικές στιγμές βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε Γυμνάσιο της δυτικής Βοσνίας.

Σύμφωνα με αναφορές, δράστης της επίθεσης – που φέρει σοβαρά τραύματα αφότου έστρεψε το όπλο προς την πλευρά του – ήταν πρώην επιστάτης, εις βάρος του οποίου η διεύθυνση του σχολείου είχε λάβει πειθαρχικά μέτρα. Σε μία κίνηση τυφλής εκδίκησης, ο άνδρας αναζήτησε συγκεκριμένα άτομα και τα πυροβόλησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ανάμεσα στους νεκρούς ο διευθυντής του σχολείου, ένας καθηγητής και ένας γραμματέας και την ίδια στιγμή οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που πραγματοποιείτο συνεδρίαση στο σχολείο ενόψει της επαναλειτουργίας του για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα περιστατικά με μαζικούς πυροβολισμούς είναι σχετικά σπάνια στα Βαλκάνια.

🚨#BREAKING: Three people killed and multiple injured in shooting at high school in Bosnia. pic.twitter.com/JNh91ZTNt5

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 21, 2024