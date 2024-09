Τρεις μεγάλες πυρκαγιές, που έζωσαν το Λος Άντζελες παρέμεναν χθες Πέμπτη εκτός ελέγχου, προειδοποίησαν οι αρχές, παρότι η πτώση του υδραργύρου διευκόλυνε κάπως τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες.

Η μεγαλούπολη της Καλιφόρνιας ανάσανε κάπως χάρη στις λίγο πιο ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες, έπειτα από αρκετές ημέρες καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43° Κελσίου.

Όμως οι τρεις πυρκαγιές στην περιοχή τους, που έχουν καταστρέψει δεκάδες κατοικίες και οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων οικογενειών, παραμένουν επικίνδυνες: έχουν μετατρέψει σε αποκαΐδια κάπου 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα ως αυτό το στάδιο.

Στους λόγους βορειοανατολικά της πόλης, η Μπρουκ Πάλεντσαρ δεν είχε παρά μερικά λεπτά στη διάθεσή για να πάρει τα παιδιά της και να φύγει μπροστά στην προέλαση της λεγόμενης «Line Fire».

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», εξήγησε η κάτοικος του χωριού Ράνινγκ Σπρινγκς στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA. «Δεν προλάβαμε να πάρουμε και πολλά, μας έμειναν τρία τάπερ από τη ζωή μας», πρόσθεσε.

Το σπίτι της είναι πλέον ένας σωρός στάχτες γύρω από την τούβλινη καμινάδα, που άντεξε.

Η πυρκαγιά, που καταβρόχθισε 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με τις αρχές.

Τριαντατετράχρονος συνελήφθη την Τετάρτη. Οι αρχές θεωρούν πως είναι πυρομανής που υποτροπίασε, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν κινητοποιημένοι και οι τρεις πυρκαγιές θέτουν σε δοκιμασία τις αντοχές τους.

Στη «Line Fire» οι βάρδιες είναι 28ωρες αντί για τις συνήθεις 24ωρες, σύμφωνα με τον πυραγό Κάιλ Άρλετζ, που υπηρετεί στο πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Βεντούρα.

«Δεν κοιμάστε πολύ, αλλά ειλικρινά, για αυτό αναλάβαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη δουλειά», είπε.

Το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο χθες το πρωί, όταν σημειώθηκε σεισμός 4,7 βαθμών στην περιοχή. Η σεισμική δόνηση, το επίκεντρο της οποίας εντοπίστηκε κοντά στο Μάλιμπου, έγινε αισθητή ως και την πόλη Λος Άντζελες και πέρα από αυτή. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί ούτε ζημιές.

Παράλληλα, η «Bridge Fire» συνεχίζει να καίει εθνικό δρυμό: έχει καταστρέψει 206 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κάπου τριάντα σπίτια.

Εικόνες από την πόλη Ράιτγουντ απαθανατίζουν απανθρακωμένα κουφάρια οχημάτων και κτιρίων.

Τρεις άνθρωποι, που είχαν παγιδευτεί σε απομονωμένη ζώνη κοντά στο Όρος Μπόλντι, έγινε γνωστό χθες πως απομακρύνθηκαν προχθές Τετάρτη και είναι ασφαλείς.

Η πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και μπορεί να εξαπλωθεί με εκρηκτικό τρόπο, λόγω της άφθονης ξερής βλάστησης στην περιοχή.

Αν αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, η υπηρεσία CalFire φοβάται πως θα δημιουργήσει δικό της τοπικό κλίμα, με τους καπνούς να οδηγούν στο να σχηματιστούν επικίνδυνα σύννεφα (σ.σ. «πυροσωρειτομελανίες» στην ορολογία των μετεωρολόγων), ικανά να προκαλέσουν κεραυνούς και σφοδρούς ανέμους.

