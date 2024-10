Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Φεοντόσια της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Ο Ολέγκ Κριουτσκόφ, σύμβουλος του διορισμένου από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

An oil depot is on fire in the Ukrainian city of Feodosia (Crimea) #crimeaisukraine pic.twitter.com/tAlOgIstpj

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Russian Telegram channels report a fire on an oil depot in Feodosia, occupied Crimea.

Locals reported hearing explosions prior to the fire.

Feodosia oil transshipment terminal is the largest in Crimea in terms of transshipment volumes of oil products. The Feodosia commercial… pic.twitter.com/JiGFJ8MPQd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2024