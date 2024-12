Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στο Καζακστάν με 38 νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Το επιβατικό αεροσκάφος των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν συνετρίβη όταν ο κυβερνήτης επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το αεροπλάνο πιθανόν άλλαξε πορεία, γιατί βρέθηκε εν μέσω επίθεσης με ντρόουν στη νότια Ρωσία. Επέζησαν 29 επιβάτες, που κάθονταν στο πίσω μέρος της ατράκτου, η οποία έμεινε άθικτη.

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα κοπάδι πουλιών πριν συντριβεί, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως υπήκοοι του Αζερμπαϊτζάν, αλλά υπήρχαν και μερικοί επιβάτες από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως το αεροπλάνο πιθανόν άλλαξε πορεία στα μισά της πτήσης, πριν συντριβεί, γιατί βρέθηκε εν μέσω επίθεσης με ντρόουν στη νότια Ρωσία.

Μάλιστα, αναφέρει πως γι΄ αυτό το λόγο είχε κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, που βρίσκεται στο μονοπάτι της μοιραίας πτήσης και είναι το κοντινότερο στο οποίο θα μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Κάτι που δεν έκανε και αναγκάστηκε να διασχίσει όλη την Κασπία Θάλασσα και να συντριβεί στην άλλη πλευρά της, στο Καζακστάν.

Το Νταγκεστάν – ρωσική δημοκρατία – έχει ιστορικό δράσης αποσχιστικών και τζιχαντιστικών ομάδων. Μάλιστα, τέλη Σεπτεμβρίου είχαν εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν κατά της Τσετσενίας λόγω αντιπαλότητας με το καθεστώς του Καντίρωφ.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές τηρούν σιγή ιχθύος και δεν έχουν κάνει σχολιάσει ούτε τα όσα μεταδίδει το Associated Press πως είναι πιθανόν το αεροπλάνο να κατέπεσε λόγω παρεμβολών στο GPS του.

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο Reuters συνδέει την απόφαση αυτή με το σενάριο της εκτοξευτής ντρόουν από το Νταγκεστάν κατά της Τσετσενίας.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines. Το αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν.

Τριανταοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. «Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Η πτήση J2-8243 της Azerbaijan Airlines έπιασε φωτιά καθώς προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν. Το αεροπλάνο ήταν καθ’ οδόν προς το Γκρόζνυ της Ρωσίας, αλλά εξετράπη της πορείας του λόγω ομίχλης, δήλωσε η αεροπορική εταιρεία στο BBC.

Σε πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το έδαφος με μεγάλη ταχύτητα με το σύστημα προσγείωσης κατεβασμένο, πριν τυλιχτεί στις φλόγες καθώς προσγειώνεται. Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι το αεροπλάνο «έκανε αναγκαστική προσγείωση» περίπου 3 χιλιόμετρα (1,9 μίλια) από το Ακτάου.

Απογειώθηκε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού στις 03:55 GMT την Τετάρτη και συνετρίβη γύρω στις 06:28, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Πάντως, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρουν ότι πρόκειται για το μοιραίο αεροσκάφος δείχνουν ύποπτες τρύπες στον σκελετό, ενισχύοντας τη φημολογία ότι το αεροσκάφος να χτυπήθηκε από πυρά.

Μάλιστα ειδικοί δεν αποκλείουν ότι η ρωσική αεράμυνα μπέρδεψε το επιβατικό αεροσκάφος με ουκρανικό drone.

