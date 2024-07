Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έως και 100 τραυματίστηκαν σήμερα όταν επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν 800 άνθρωποι συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό οκτώ βαγονιών, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

At least two people were killed and up to 100 people injured when a passenger train carrying 800 people collided with a Kamaz truck, derailing eight carriages, Russian media outlets report. #Russia https://t.co/VWB6YuQvsM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 29, 2024

Μερικά από τα βαγόνια ανατράπηκαν και έπεσαν δίπλα στις ράγες, ανέφεραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το τρένο ταξίδευε από το Καζάν του Ταταρστάν στο Άντλερ, στη Μαύρη Θάλασσα, όταν εκτροχιάστηκε στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτελνίκοβο, περίπου 1.200 χλμ. νότια της Μόσχας, ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Over 20 people were reportedly injured in the collision between a train and a truck in Russia’s Volgograd region pic.twitter.com/MATD4d5Q3o — Indian News Network (@INNChannelNews) July 29, 2024

«Παραϊατρικό προσωπικό βρίσκεται στο σημείο», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας πως 324 διασώστες έχουν εμπλακεί στην επιχείρηση. «Ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή», ανέφερε.

Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όμως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε πως έως 100 άνθρωποι μπορεί να έχουν τραυματιστεί.

Up to 100 people likely injured after train derails in Russia. Officials say more than 800 people were on the train travelling from Kazan in southwest Russia to Adler on Russia’s Black Sea coast.https://t.co/XZ6y39tQeS — euronews (@euronews) July 29, 2024

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί, κάποια από αυτά να έχουν ανατραπεί και επιβάτες να σκαρφαλώνουν έξω από ένα από αυτά το οποίο είχε ανατραπεί δίπλα στις ράγες.

Volgograd region, Russia ❗

🚂 It’s official: about 140 out of 803 passengers were injured in a train crash in the Volgograd region. 15 people were hospitalized, this data is provided by the press service of the Volga Railway. Footage from the scene published by the head of the… https://t.co/vCd68udbt7 pic.twitter.com/mgkgvl7qRY — LX (@LXSummer1) July 29, 2024



Το Mash δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει ό,τι απέμεινε από τα καμπίνα ενός φορτηγού Kamaz δίπλα στο εκτροχιασμένο τρένο.

Train carrying more than 800 passengers derails in Russia (VIDEOS) pic.twitter.com/9lSwl6TCu8 — THE YURI BEZMENOV EXPERIENCE (@YURI10000001) July 29, 2024

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, το TASS μετέδωσε ότι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό Kamaz.