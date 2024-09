Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο παιδιά, διευκρίνισε το υπουργείο με ανάρτησή του στο Telegram.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο βενζινάδικο και την καφετέρια του πρατηρίου έχει τεθεί υπό έλεγχο.

An explosion tore through a service station in Russia’s republic of Dagestan, killing five people and injuring three others, the emergency situations ministry said.

Το πρατήριο βρίσκεται στα νότια της Μαχατσκαλά, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, σε έναν δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Νόβι Χούσετ.

