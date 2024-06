Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουνίου, εκ των οποίων δύο άνδρες που έπεσαν στο κενό από τους υψηλότερους ορόφους ενός φλεγόμενου οκταώροφου κτηρίου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν ένα ερευνητικό ινστιτούτο, λίγο έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μαύρος καπνός υψωνόταν από το κτίσμα, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κάποιοι είχαν εγκλωβιστεί στους πάνω ορόφους.

I Frjazino utanför Moskva brinner det idag hos bolaget Platan som utvecklar och levererar elektronik och delar till den ryska krigsindustrin.

Så kan det gå. pic.twitter.com/SEG5tkFVLX — Fria Ukraina (@FriaUkraina) June 24, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κάποιοι φαίνονταν να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων.

Ένας άνδρας πήδηξε από τον υψηλότερο όροφο του κτηρίου, ενώ ένας άλλος που έφερε βαριά εγκαύματα επίσης έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που πρόβαλε το κανάλι Telegram.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν νωρίτερα ότι περίπου εννιά άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο φλεγόμενο κτήριο.

Τουλάχιστον ένα άτομο διασώθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

BREAKING: Massive fire at one of Russia’s main defense electronics producers and research centers near Moscow.@GeneralMCNews pic.twitter.com/pawhLFRTBR — VAL THOR (@CMDRVALTHOR) June 24, 2024

A factory building is on fire in the Moscow Region. Thick smoke is billowing from the structure, a TASS correspondent reports. Video: Sergey Savostyanov/TASS pic.twitter.com/qJmJCCrxGA — TASS (@tassagency_en) June 24, 2024