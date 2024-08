Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίζονται σε βίντεο έξω από εγκατάσταση μέτρησης φυσικού αερίου στην πόλη Σούτζα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, όπου πριν από τέσσερις μέρες εισέβαλαν ουκρανικές δυνάμεις και μαίνονται σφοδρές μάχες.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες υποστηρίζουν ότι ελέγχουν την πόλη Σούτζα, κάτι που διαψεύδει ο δήμαρχος Βιτάλι Σλάστσεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ukrainian Armed Forces took under control the town of Sudzha in the Kursk Republic, as well as the strategic Gazprom facility. pic.twitter.com/iD0TbhYRiE

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 9, 2024