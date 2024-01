Ρώσοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους πολίτες να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Μπορίς Ναντιέζντιν (φωτό). Μεταξύ τους είναι και υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι. Η έκκλησή τους είχε ανταπόκριση καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Ρωσίας αλλά και του εξωτερικού, όπου διαμένει σημαντικός αριθμός Ρώσων, σχηματίσθηκαν ουρές στα σημεία συγκέντρωσης υπογραφών για τη στήριξη του υποψηφίου. Φωτογραφίες και βίντεο με τις ουρές ανάρτησε ο ιστότοπος Meduza, η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe και ο ιστότοπος της ρωσικής υπηρεσίας του BBC.

People across Russia queued in freezing temperatures over the weekend to add their signatures in support of opposition politician Boris Nadezhdin’s candidacy in Russia’s 2024 presidential elections. 1/4



Ο ηλικίας 60 ετών Ναντιέζντιν, ο οποίος είναι υποψήφιος του κόμματος «Πρωτοβουλία των πολιτών», τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου και δημόσια κατά της πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, που ετοιμάζεται να γίνει για πέμπτη φορά πρόεδρος της Ρωσίας.

THIS WILL NOT PLEASE PUTIN

MOSCOW – Thousands of Russians have been lining up in the capital and across the country to leave signatures in support of presidential hopeful Boris Nadezhdin, who is campaigning for peace with Ukraine.

Nadezhdin, 60, who is running from the Civic… pic.twitter.com/5yOvMfZFUl

