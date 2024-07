Τουλάχιστον 140 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη νότια Ρωσία, όταν ένα τρένο με 800 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν οκτώ βαγόνια, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία Russian Railways.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Καζάν του Ταταρστάν στο Άντλερ, στη Μαύρη Θάλασσα, προσπάθησε να την ακινητοποιήσει όταν είδε το φορτηγό Kamaz, ο οδηγός του οποίου παραβίασε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και μπήκε στη διάβαση, παρά την προειδοποιητική σήμανση, πρόσθεσε η εταιρεία.

Το τρένο χτύπησε το φορτηγό με ταχύτητα περίπου 65 χιλιομέτρων κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κοτελνίκοβο, στο νότιο Βόλγγκογκραντ, περίπου 130 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας.

«Περίπου 140 άνθρωποι φέρουν μώλωπες και γρατζουνιές» ανέφερε η Russian Railways, σημειώνοντας ότι 15 από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος εκτοξεύτηκε σε απόσταση 15 μέτρων από τη σύγκρουση, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε το κανάλι Mash του Telegram. Στα πλάνα που αναρτήθηκαν σε αυτό το κανάλι διακρίνεται η καμπίνα του φορτηγού και ένας άνδρας, που φέρεται ότι είναι ο οδηγός, με αίματα στο πρόσωπο.

Νωρίτερα, το ίδιο κανάλι έκανε λόγο για δύο νεκρούς από τη σύγκρουση, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο TASS φαίνονται τα εκτροχιασμένα, διαλυμένα βαγόνια.