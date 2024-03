Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 58 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Μπριάνσκ, του Βορονέζ, του Κουρσκ, του Ριαζάν και του Λένινγκραντ.

🇺🇦🦅 At night, UAVs attack Voronezh region, Russia. Residents report about more than 30 drones.

🔥 Kursk, Leningrad, Belgorod and Bryansk regions were also under attack. pic.twitter.com/xCAV5FosLz

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 13, 2024

