Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε το Σάββατο όταν κατέρρευσε εν μέρει μια γέφυρα, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή της Τζαζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

Το τηλεοπτικό κανάλι Αλ Εχμπαρίγια μετέδωσε ότι υπάρχει επίσης αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών μετά την κατάρρευση μέρους της γέφυρας που συνέδεε την επαρχία Αμπού Αρίς με εκείνη της Σάμπια, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ριάντ. Στα πλάνα που πρόβαλε φαίνονται τμήματα της γέφυρας να πέφτουν σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο ενώ χείμαρροι νερού κυλούν γύρω από τους πυλώνες της.

Σύμφωνα με το κανάλι, έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατάρρευση της γέφυρας, ένα σπάνιο γεγονός στη Σαουδική Αραβία.

