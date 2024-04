Συγκλονίζει το γεγονός ότι υπεύθυνοι για τον θάνατο του μικρού κοριτσιού είναι δύο εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης που αφού την παρέσυραν με το υπηρεσιακό τους αυτοκίνητο, στη συνέχεια έριξαν το άψυχο κορμί της σε χώρο που χρησιμοποιείται ως παράνομη χωματερή. Οι δράστες συνελήφθησαν και παραδέχθηκαν την ενοχή τους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας.

Η εξαφάνιση της μικρής Ντάνκα είχε κινητοποιήσει τις σερβικές αρχές, αλλά και την Ιντερπόλ μιας και υπήρχαν υποψίες ότι απήχθη από υπηκόους γειτονικού κράτους.

Στη Σερβία για πρώτη φορά λειτούργησε το σύστημα άμεσης αναφοράς για εξαφάνιση ανηλίκου (Amber Alert) και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στις προσπάθειες των Αρχών για τον εντοπισμό της δίχρονης Ντάνκα Ίλιτς.

On 26-th of March this 2 years old girl disappeared from Bor, Serbia. There’s a possibility she was seen in Austria, In Vienna. Please share, especially to German-speaking communities! #AmberAlert #amberalertsrbija pic.twitter.com/mx0Xfawdpo

— LV🦄🦄 (@Me_Piglet) March 31, 2024

