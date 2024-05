Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο ανατολικό τμήμα της νότιας πόλης της Γάζας, Ράφα.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB

Νωρίτερα, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί σφοδρούς βομβαρδισμούς στην ανατολική Ράφα.

*No Hostages, No Ceasefire*

The IDF started the operation on Rafah.

According to Egypt & Qatar, #Hamas accepted ceasefire.

But Israel finds it unacceptable because of some elements of the deal.

Their is no ceasefire. Israel is going to invade rafah soon.

IDF started Air and… pic.twitter.com/YBThr0Xhhw

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) May 6, 2024