Ως «καλό νέο» περιγράφει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στην Συρία, τονίζει ωστόσο ότι το σημαντικό τώρα είναι να αποκατασταθούν ο νόμος και η τάξη στην χώρα και τάσσεται υπέρ μιας λύσης στη βάση του ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Μπασάρ αλ Άσαντ καταπίεσε βάναυσα τον λαό του, φέρει ως βάρος στη συνείδησή του αμέτρητες ζωές και οδήγησε πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Συρία. Πολλοί από αυτούς ήρθαν και στη Γερμανία. Ο συριακός λαός έχει βιώσει τρομακτικά δεινά. Το τέλος της κυριαρχίας του Άσαντ στην Συρία είναι επομένως καλό νέο», σημειώνει ο καγκελάριος στην ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι: «Αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι να αποκατασταθούν γρήγορα ο νόμος και η τάξη στην Συρία» και ότι «όλες οι θρησκευτικές κοινότητες και όλες οι μειονότητες πρέπει να απολαμβάνουν προστασία και τώρα και στο μέλλον. Παραμένει εφικτή μια πολιτική λύση στη σύγκρουση στην Συρία σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει ο Όλαφ Σολτς.

Das Ende der Assad-Herrschaft über Syrien ist eine gute Nachricht. Jetzt kommt es darauf an, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung wieder hergestellt werden. Alle Religionsgemeinschaften, alle Minderheiten müssen jetzt und in Zukunft Schutz genießen.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 8, 2024