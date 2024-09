Από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σημαδεύτηκε το μεγάλο ντέρμπι της Βιέννης, ανάμεσα σε Ραπίντ και Αούστρια, για την τρέχουσα αγωνιστική του Αυστριακού πρωταθλήματος.

Η Ραπίντ Βιέννης πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Αούστρια Βιέννης ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, μπροστά από την οικογενειακή εξέδρα των γηπεδούχων.

Things took a turn for the worse at the end of the #WienerDerby.

Fireworks thrown at fans, ultras on the pitch trading punches, and eventually, riot police everywhere.

Not seen escalation of that scale for a long time 😬 pic.twitter.com/o8rTYWBxdG

— The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) September 22, 2024