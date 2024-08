Ταραχές ξέσπασαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Αφορμή υπήρξε και πάλι ο φόνος τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού του Σάουθπορτ και οι φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος παράτυπος μετανάστης

Στο Λίβερπουλ οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

