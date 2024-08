Συντρίμμια από ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε, προκάλεσαν πυρκαγιά σε ντίζελ σε βιομηχανική αποθήκη στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης αυτής της νοτιοδυτικής ρωσικής περιφέρειας. «Μονάδες πυρόσβεσης κλήθηκαν για να κατασβέσουν τη φωτιά», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Βασίλι Γκολούμποφ.

The oil depot in Proletarsk (160 km east of Rostov) is on fire 🇷🇺

Previously, it was hit by drones. pic.twitter.com/BVUCIOcLwM

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Beautiful Russia (@BeRuzzia) August 18, 2024