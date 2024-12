Εξαγριωμένοι Σύροι πυρπόλησαν την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, το μαυσωλείο του Χαφέζ αλ Άσαντ, του πατέρα του ανατραπέντος προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Εδώ είναι θαμμένος ο σκύλος Χαφέζ Άσαντ», φώναζαν δεκάδες εξαγριωμένα άτομα.

Βίντεο και φωτογραφίες, από τη δυτική συριακή επαρχία Λατάκια, δείχνουν αντάρτες να στέκονται δίπλα στον φλεγόμενο τάφο. Ένα φέρετρο φαίνεται να έχει συρθεί έξω και να πυρπολείται.

Ο Χαφέζ Άσαντ πέθανε το 2000 και είχε κηδευτεί σε μαυσωλείο στο χωριό των προγόνων της οικογένειας, το Καρντάχα.

The grave was desecrated in the family’s ancestral village of Qardaha. #Syria #Assad pic.twitter.com/nQ8v6ZTy3P

Images emerge from Latakia, Syria, showing rebel fighters beside the burning tomb of Hafez al-Assad, father of ousted president Bashar al-Assad.

The tomb of ousted Syrian president Bashar Al-Assad’s father Hafez was torched in his hometown of Qardaha, with rebel fighters in fatigues and young men watching it burn. The #Syrian Observatory for #HumanRights war monitor told AFP the rebels had set fire to the mausoleum… pic.twitter.com/PrrCXNB8B6

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) December 11, 2024