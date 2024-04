Έξι εργάτες, που είχαν παγιδευτεί σε λατομείο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες, Τετάρτη, την Ταϊβάν, είναι μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που διασώθηκαν σήμερα, με τις αρχές να εξακολουθούν να αναζητούν δεκάδες άλλους που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ορεινή περιοχή του νησιού, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.050 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια. Τουλάχιστον 52 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

❗️2 Indians Missing In Taiwan Earthquake

A man and a woman are still missing after last being seen in Taroko Gorge – near the epicentre of the M7.4 quake in Hualien which left 9 dead and over 1k injured. (The Week)

70 workers are also trapped in two rock quarries on the island,… pic.twitter.com/hUgblKh2O7

— RT_India (@RT_India_news) April 4, 2024