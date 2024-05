Ισραηλινός όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς επιτέθηκε σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου κηρύχθηκε επίσημα νεκρός, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές αρχές και οικείοι του.

Ο Ντρορ Ορ, 49 ετών, σκοτώθηκε αυθημερόν, όμως το πτώμα του παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, τόνισε σε ανακοίνωσή του το κιμπούτς Μπεερί, όπου ζούσε.

Η συγκεκριμένη κοινότητα συγκαταλέγεται σ’ αυτές που υπέστησαν τα βαρύτερα χτυπήματα στην επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Israeli man kidnapped on Oct 7th and taken to Gaza, confirmed dead.

Dror Or, 49 was taken hostage with his two children Noam, 17 and Alma, 13 after being attacked in their home in Kibbutz Be’eri.

The family were forced to flee their safe room after Hamas set their house on… pic.twitter.com/6FtEfONRad

— Oli London (@OliLondonTV) May 2, 2024