Άκυρους και άνευ νομικής ισχύος, χαρακτηρίζει η Τουρκία τους χάρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) σε Αιγαίο και Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας».

Οι χάρτες δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα MSP(Maritime Sparial Planning) από την Κομισιόν και στο «προφίλ» της χώρας μας σημειώνεται πως η Ελλάδα δεν έχει ακόμη καταθέσει επίσημο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) και ως εκ τούτου η Κομισιόν δημοσιεύει χάρτη με στοιχεία που έχουν αντληθεί από άλλους οργανισμούς και από εθνικές πηγές και τα οποία εικονίζουν το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί:

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ως εξής:

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαβιβάζει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις στα αρμόδια μέρη και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

»Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο είναι άκυροι για την Τουρκία και δεν τίθεται θέμα να δημιουργήσουν πρακτικό ή νομικό αποτέλεσμα.

»Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας με αυτόν τον σχεδιασμό.

»Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εκφράζει άποψη για θαλάσσιες διαφορές μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Η εμπλοκή της ΕΕ σε τέτοιες πρωτοβουλίες καθιστά πιο δύσκολη την επίλυση αυτών των διαφορών.

»Οι μονομερείς ενέργειες σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι απαράδεκτες. Τέτοιες μονομερείς προσπάθειες θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στα αλληλένδετα ζητήματα του Αιγαίου.

»Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και περιεκτική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας».

Η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών:

