Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην Βηρυτό μέσα στην νύχτα, λίγες ώρες μετά τα σφοδρά πλήγματα της Παρασκευής που είχαν στόχο το αρχηγείο της Χεζμπολάχ ενώ ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης θέσεις της οργάνωσης στην περιοχή της Τύρου. «Επί του παρόντος πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στην περιοχή της Τύρου», ανέφερε σχετική ενημέρωση των IDF λίγο πριν από τη 01:30 (ώρα Ελλάδος).

Την ίδια ώρα χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους έχουν μείνει τα ανώτατα στελέχη της Χεζμπολάχ μετά το χτύπημα στη Βηρυτό, σύμφωνα με το Reuters, και αυτό περιλαμβάνει και τον αρχηγό της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Νασράλα είναι νεκρός, καθώς «δύσκολα θα έβγαινε ζωντανός από ένα τέτοιο χτύπημα», όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές του Ισραήλ.

Τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον τρία κτήρια που φέρονται ότι έκρυβαν πυραύλους της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

Αρκετές ώρες μετά την επίθεση, η Χεζμπολάχ δεν είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι η εκτίμηση στη χώρα είναι ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στο χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό. Ένας δεύτερος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, είναι ελαφρώς πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα κατά του Νασράλα πέτυχε».

Το Channel 12 μετέδωσε επίσης ότι η Ζεϊνάμπ Νασράλα, κόρη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, φέρεται να σκοτώθηκε στην επιδρομή, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ ή τις λιβανικές αρχές.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στους Times of Israel ότι το χτύπημα στη Βηρυτό είχε στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. «Είναι πολύ δύσκολο να τον φανταστείς να βγαίνει ζωντανός από μια τέτοια επίθεση».

Ο Άμος Γιαντλίν, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού, είπε ότι η επίθεση στη Βηρυτό δεν θα είχε εγκριθεί αν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα βρισκόταν στη στοχευμένη περιοχή. Δήλωσε επίσης στις ειδήσεις του Channel 12 ότι οι πηγές του, τις οποίες δεν κατονομάζει, είναι ανένδοτες ότι ο Νασράλα «δεν είναι πλέον μαζί μας».

♦️ IDF, Israel, is bombing Dahia nighberhood in Beirut tonight.

Massive explosions are now heard in Beirut.

In the documentation on the left you can see secondary explosions of missiles stored under civilian buildings in the heart of a civilian neighborhood. pic.twitter.com/fEJVkaDcIc

— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) September 27, 2024