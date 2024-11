Το FBI ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών συνέλαβε τρεις ομάδες που συνδέονταν μεταξύ τους και διέπρατταν εκλογική απάτη και ένα άλλο που σχετίζεται με τον σύζυγο της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, δεν είναι αυθεντικά.

Το FBI πρόσθεσε ότι η ακεραιότητα των εκλογών παραμένει ανάμεσα στις μεγαλύτερες προτεραιότητές του ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

“Το FBI συνεργάζεται στενά με τους πολιτειακούς και τους τοπικούς εταίρους επιβολής του νόμου για να ανταποκριθεί στις απειλές για τις εκλογές και να προστατεύσει τις κοινότητές μας καθώς οι Αμερικανοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα”, ανέφερε.

“Οι προσπάθειες εξαπάτησης του κοινού με ψευδές περιεχόμενο σχετικά με τις επιχειρήσεις του FBI υπονομεύουν τη δημοκρατική μας διαδικασία και στοχεύουν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα”.

Fake video impersonating the FBI, falsely claiming the FBI arrested early vote-rigging individuals. (Wouldn’t be surprised if video is of Russian origin, but not confirmed) https://t.co/r84U0lF8mI

FBI statement calling out the fake video, on the same day https://t.co/yjJ8z0YcrF pic.twitter.com/XDjzbjm2Nr

— Thomas Rid (@RidT) November 2, 2024