Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν σε μικρή απόσταση από την Εϊλάτ τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατ’ αυτήν εξαπολύθηκε από την Υεμένη.

Ανέφερε επίσης ότι κατέγραψε άνευ προηγουμένου επίπεδα παρεμβολών στα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems, AIS) των πλοίων στα ανοικτά της Εϊλάτ και της γειτονικής Άκαμπα (Ιορδανία) χθες, κάτι που απέδωσε στην πολύ αυξημένη χρήση «συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες μέσω X πως κορβέτα κλάσης Saar-6 «αναχαίτισε επιτυχώς UAV το οποίο πλησίαζε την ισραηλινή επικράτεια από νοτιοανατολική κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το σύστημα άμυνας C-Dome».

A Sa’ar 6-class corvette successfully intercepted a UAV that approached Israeli territory from the southeast using the “C-Dome” Defense System earlier this evening.

Watch the defense system’s second operational interception within a week: pic.twitter.com/uTl7i5aAgg

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024