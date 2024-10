Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει 250 μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης τη Δευτέρα στον νότο της γειτονικής χώρας κατά του ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Συνολικά 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μεταξύ των οποίων 21 διοικητές εξοντώθηκαν σε τέσσερις ημέρες επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

⭕️ Over the last 4 days, the IDF has eliminated 2,000+ military targets and 250 Hezbollah terrorists. Among them:

– 5 battalion commanders

– ⁠10 company commanders

– 6 platoon commanders

The Israeli Air Force is also conducting preemptive strikes during these… pic.twitter.com/VLvcuefOTX

— Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2024

