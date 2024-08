Άλλον έναν διοικητή της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως «εξουδετέρωσε» το Ισραήλ, αυτή τη φορά στην περιοχή Τζουρ, στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις IDF, πρόκειται για τον διοικητή της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Ιμπραΐμ, τον οποίο εντόπισε και σκότωσε ισραηλινό drone, εκτοξεύοντας πύραυλο. Ο υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ οδηγούσε μια μηχανή εκείνη την ώρα.

WATCH: Israeli airstrike takes out Hezbollah terrorist Hussein Ibrahim Kasseb, a commander in the Radwan Force pic.twitter.com/43gyyorCHL

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 17, 2024