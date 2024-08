Σε τραγωδία με 7 νεκρούς μετατράπηκε η κρουαζιέρα που διοργάνωσε ο Βρετανός μεγιστάνας των νέων τεχνολογιών Μάικ Λιντς για να γιορτάσει την αθώωσή του από μια υπόθεση απάτης. Έπειτα από αρκετές ημέρες ερευνών έγινε γνωστό πως το απόγευμα της Τετάρτης (21/8) εντοπίστηκαν 5 σοροί εκ των οποίων οι 4 ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά, ενώ ένα πέμπτο πτώμα βρέθηκε μέσα στο σκάφος.

Αν και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητες όλων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλικού Τύπου, τα τέσσερα από τα θύματα που βρέθηκαν είναι:

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του μάγειρα του γιοτ, Recaldo Thomas, είχε εντοπιστεί τα χαράματα της Τρίτης 20/8, λίγο μετά τη βύθιση του σκάφους.

Εξακολουθεί να αγνοείται η Τζούντι Μπλούμερ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται από σπηλαιοδύτες και με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου υποβρύχιου ρομπότ, ενώ στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο δυτών που το 2012 έδρασε στο ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, το οποίο είχε μισοβυθιστεί στην ακτή της νήσου Giglio της Τοσκάνης.

Η ιταλική Corriere δημοσίευσε τα ονόματα και τα προφίλ των αγνοουμένων που φαίνεται να έχουν επιβεβαιωθεί ως θύματα του ναυαγίου.

Ο Καναδο-Αντιγκουανός μάγειρας του γιοτ ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα του ναυαγίου. Ζούσε στην Αντίγκουα, ήταν ο σεφ του πλοίου και γνώριζε τον Μάικ Λιντς για 30 χρόνια. Άνθρωποι που τον γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν αγαπητό, καλοσυνάτο άνθρωπο με μια ήρεμη ψυχή.

Ο 59χρονος Μάικ Λιντς ήταν Βρετανός μεγιστάνας της πληροφορικής, με το προσωνύμιο «ο Βρετανός Bill Gates». Το υπερπολυτελές γιοτ ανήκε σε εκείνον και είναι καταχωρημένο σε μια από τις εταιρείες του. Ο Λιντς ήταν ο εμπνευστής του ταξιδιού στη Μεσόγειο με την οικογένειά του και μερικούς συναδέλφους για να γιορτάσει την αθώωσή του σε υπόθεση διαφθοράς.

Η 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς και της Άντζελα Μπακάρις.

Ο 70χρονος Τζόναθαν Μπλούμερ ήταν πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International και της ασφαλιστικής εταιρείας Hiscox. Σπούδασε στο Imperial College του Λονδίνου και έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια εταιρειών.

Ήταν ο δικηγόρος του Μάικ Λιντς στις ΗΠΑ και εταίρος στην εταιρεία Clifford Chance της Νέας Υόρκης.

Είχε εκτενή εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρικών και μεμονωμένων πελατών σε κρατικές έρευνες, σχετικές ρυθμιστικές και αστικές διαδικασίες και εσωτερικές έρευνες.

Είχε υπερασπιστεί τον μεγιστάνα στην αγωγή που κατέθεσε στις ΗΠΑ εναντίον του αμερικανικού ομίλου Hewlett-Packard, ο οποίος το 2011 αγόρασε την εταιρεία του που εκδίδει λογισμικό Autonomy έναντι 11 δισ. δολαρίων. Η HP είχε κατηγορήσει την Autonomy για παραποίηση των λογαριασμών της, κατηγορώντας ειδικότερα τον Λιντς ότι διόγκωσε τεχνητά τα έσοδα, την αύξηση των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Σχεδιάστρια κοσμημάτων και σύζυγος του δικηγόρου του Λιντς. Γνωστή ως Νέντα Νασίρι, σχεδίαζε και έφτιαχνε κοσμήματα στη Νέα Υόρκη.

Τέλος, η γυναίκα που φέρεται να αγνοείται είναι η Τζούντι Μπλούμερ, σύζυγος του Τζόναθαν Μπλούμερ και πρώην διευθύντρια της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Change Real Estate μαζί με τον σύζυγό της. Για περισσότερα από 20 χρόνια ήταν υποστηρικτής της Eve Appeal, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης γυναικολογικών παθήσεων.

Παράλληλα με την αναζήτηση των αγνοουμένων, η εισαγγελική αρχή του Termini Imerese ξεκινά τον κύκλο των ανακρίσεων, και σήμερα ο Ιταλικός Τύπος τόνισε πως η Εισαγγελία ανέκρινε τον καπετάνιο του Bayesian για περισσότερες από δύο ώρες. Στόχος είναι η περισυλλογής στοιχείων για τη διαλεύκανση του τραγικού περιστατικού, εφόσον μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα σενάριο. Μάλιστα, από τα νέα στοιχεία προκύπτει πως το ιστιοφόρο Bayesian βυθίστηκε ταχύτατα, μέσα σε διάστημα περίπου 5 λεπτών, σύμφωνα με δήλωση των Ιταλικών Αρχών στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Την ίδια ώρα, πυκνώνει το μυστήριο γύρω από τη βύθιση του πολυτελούς σκάφους Bayesian, αφού ακόμα και ειδικοί δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς ένα μεγάλο πολυτελές σκάφος, που φέρεται να είχε εξοπλισμό και χαρακτηριστικά ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο, εξαφανίστηκε στον βυθό μέσα σε λίγα λεπτά όταν επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το γεγονός ότι μία άλλη θαλαμηγός, που ήταν αγκυροβολημένη κοντά στο superyacht λίγο στα ανοιχτά της Σικελίας δεν έπαθε τίποτα από την καταιγίδα προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα.

