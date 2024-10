Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία παραπέμπουν σε σκηνές αποκάλυψης με περιοχές που θάφτηκαν κάτω από τα νερά και περιουσίες που κατακλύζονται από τη λάσπη και τους χειμάρρους.

Terrifying scenes show a #woman being swept away by water during flash #floods in #Valencia , #Spain . pic.twitter.com/SkPpTvjNTp

Οι καταρρακτώδεις βροχές ήρθαν μετά το ψυχρό μέτωπο που πλήττει το ανατολικό τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου και προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις δεν απέτρεψαν τους πολλαπλούς θανάτους.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τους αγνοούμενους και τις ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Δεν θα σας αφήσουμε μόνους», δήλωσε ο πρωθυπουργός ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. «Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το καταστροφικό φαινόμενο τελείωσε», υπογράμμισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Υπάρχουν κοινότητες πλημμυρισμένες, οδικές αρτηρίες και δρόμοι αποκομμένοι, γέφυρες που έχουν σπάσει από την ορμητικότητα των νερών», σημείωσε σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε από το Μέγαρο Μονκλόα ο Ισπανός πρωθυπουργός, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.

Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024