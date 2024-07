Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη τη σύλληψη ενός ατόμου ως υπόπτου για την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα που άφησε δύο τραυματίες, μια υπόθεση που χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα σημαντική» από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες, ωστόσο, δεν ανακοίνωσαν τα ονόματα των θυμάτων ούτε το κίνητρο του εγκλήματος.

«Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε μια βομβιστική επίθεση στη Ρωσία συνελήφθη στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσό)», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτηση στο X. Την ανάρτηση του υπουργού συνόδευε ένα βίντεο με τη σύλληψη από ένοπλους πράκτορες με πολιτικά ρούχα ενός άνδρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο λευκού χρώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, οι ρωσικές αρχές είχαν ενημερώσει την Τουρκία το πρωί της Τετάρτης ότι «ένα άτομο ονόματι Γιεβγκένι Σερεμπριάκοφ, ρωσικής υπηκοότητας, δράστης μιας τρομοκρατικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Μόσχα» είχε φτάσει σε αυτή την πόλη στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας (FSB) Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας ύποπτος διέφυγε από τη Ρωσία για την Τουρκία και ότι οι ρωσικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες τουρκικές.

Το πρωί της Τετάρτης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη ενός αυτοκινήτου 4Χ4 στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών. Για το περιστατικό κινήθηκε ποινική διαδικασία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, η Ιρίνα Βολκ, δήλωσε ότι «ένας μηχανισμός άγνωστης προέλευσης εξερράγη σε αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ στα βόρεια της πρωτεύουσας». «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ένα Toyota Land Cruiser ανατινάχτηκε λίγο μετά την επιβίβαση ενός άνδρα και μιας γυναίκας στο όχημα. Άλλα πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Russian officer and wife ‘attacked in Moscow car bombing(Russia) 2407024 A car bomb explosion injured a Russian military intelligence officer in northern Moscow on Wednesday. Russia’s Interior Ministry said two people were injured in an explosion caused by the detonation. pic.twitter.com/rijAWBNlxv

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα ήταν Ρώσος αξιωματικός, αλλά τα δημοσιεύματα διέφεραν ως προς την ταυτότητα του άνδρα και του αξιώματός του. Οι ανακριτές δεν αποκάλυψαν ποτέ την ταυτότητα των δύο τραυματιών.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Kommersant, αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας GRU τραυματίστηκε από την έκρηξη. Το μέσο ενημέρωσης Baza ανέφερε παράλληλα μέσω Telegram για την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο Toyota Land Cruiser ενός αξιωματικού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

Το TASS μετέδωσε ότι τα θύματα ήταν ο Αντρέι Τοργκάτσοφ, «που συμμετέχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και η σύζυγός του.

Ωστόσο, ο Τοργκάτσοφ δήλωσε στο πρακτορείο Ria Novosti και στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ότι δεν ήταν τα θύματα αυτός και η σύζυγός του. «Είναι εντελώς ψευδές. Αυτή η έκρηξη δεν έχει καμία σχέση με εμένα», είπε, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως η εφημερίδα Kommersant, υποστήριξαν τότε ότι το θύμα είχε το ίδιο όνομα με αυτό του ατόμου, το οποίο εργαζόταν για τη GRU.

#Russia . #Moscow . #Ukrainian /English- #terroristattack :2 people were seriously injured inthe explosion of a homemade bomb placed in a Toyota.The news that Andrey #Torgashov , #GRU and deputy commander of the “ #Crystal ” Satellite ComCenter was injured,is false pic.twitter.com/obscUq49cu

Εικόνες που μεταδόθηκαν στη ρωσική τηλεόραση δείχνουν ένα όχημα 4Χ4 με το μπροστινό μέρος, τις πόρτες και τα παράθυρα κατεστραμμένα από την έκρηξη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει επίσης έναν άνδρα να φαίνεται να τοποθετεί κάτι κάτω από το όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και το αντικείμενο αυτό να εκρήγνυται το πρωί.

Moscow CCTV footage showing the planting and detonation of an IED placed under the car of deputy head of the satellite communications center of the Russian Armed Forces, Andrei Torgashov. His wife was also injured in the blast.

The bombing suspect was apprehended in Turkey.… pic.twitter.com/ZSmmZlbSVO

— ayden (@squatsons) July 24, 2024