Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών στην κατοικία του στο Mar-A-Lago στη Φλόριντα. Ο Ίλον Μασκ ήταν επίσης στο τραπέζι για το δείπνο των Ευχαριστιών με την οικογένειά του. Το «παρών» έδωσε επίσης και ο γνωστός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ιδρυτής της Tesla απόλαυσαν το δείπνο τους και ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας μαζί το γνωστό τραγούδι YMCA, το ίδιο τραγούδι που χρησιμοποίησε ο μεγιστάνας κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Ο Τραμπ, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα για την Γιορτή των Ευχαριστιών: «Χαρούμενες Ευχαριστίες σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ριζοσπαστών Τρελών Αριστερών που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά απέτυχαν οικτρά» λέει μεταξύ άλλων.

Happy Thanksgiving to all, including to the Radical Left Lunatics who have worked so hard to destroy our Country, but who have miserably failed, and will always fail, because their ideas and policies are so hopelessly bad that the great people of our Nation just gave a landslide…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2024