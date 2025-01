Τραγικό θάνατο βρήκε μία φοιτήτρια από την Ισπανία, που είχε πάει για διακοπές στην Ταϊλάνδη με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η 22χρονη Μπλάνκα Οχανγκούρεν Γκαρσία σκοτώθηκε από χτύπημα που δέχθηκε από ελέφαντα, στο κέντρο φροντίδας ελεφάντων Koh Yao Elephant Care στο νησί Yao Yai.

Η άτυχη φοιτήτρια συμμετείχε σε δραστηριότητα που προτείνεται στους τουρίστες και έκανε μπάνιο τον ελέφαντα.

Η ισπανική εφημερίδα El Mundo αναφέρει ότι το ζώο την χτύπησε στο στήθος της. Η 22χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο όπου πέθανε από τα τραύματά της, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

22 year old Spanish tourist gored to death on Ko Yao by an elephant she was bathing on Friday afternoonhttps://t.co/UaVpiyjXBr#Thailand #ThaiNews #Spanish #tourist #Blanca #Ojanguren #García #gored #death #elephant #KoYaoYai #sanctuary #elephanttourism pic.twitter.com/sPJPzrJzSK

