Tρεις Τούρκοι πολίτες, που επιχείρησαν να περάσουν παράνομα από τον Λίβανο στο Ισραήλ, έπεσαν νεκροί από μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με αποψινή (29/01) ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Καταδικάζουμε με τον εντονότερο τρόπο αυτήν την παράνομη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των πολιτών μας», ανέφερε το Υπουργείο, χωρίς να γνωστοποιεί πότε έλαβε χώρα το περιστατικό.

Regarding the Three Turkish Citizens Attempting to Cross Illegally from Lebanon to Israel https://t.co/C5L0Kez0EL pic.twitter.com/SY9rtMajtQ

— Turkish MFA (@MFATurkiye) January 29, 2025