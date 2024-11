Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Βαλένθια και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, απαιτώντας την παραίτηση του Προέδρου της Αυτόνομης Κοινότητας Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, λόγω της διαχείρισης της πρόσφατης κακοκαιρίας DANA, η οποία έπληξε σφοδρά τις περιοχές της Βαλένθια στις 29 Οκτωβρίου. Στη διαδήλωση του Σαββάτου στην κατεστραμμένη Βαλένθια, οι πολίτες εξέφρασαν την οργή τους για τον χειρισμό της κατάστασης, ζητώντας βελτιώσεις στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών. Φωνάζοντας «δολοφόνοι», έκαναν πορεία στους δρόμους της Βαλένθια για να καταγγείλουν τη χαοτική διαχείριση από τους πολιτικούς των πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 223 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα μπροστά από το δημαρχείο της Βαλένθια πριν κάνουν πορεία προς την έδρα της περιφέρειας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης κατέληξε σε ένταση με την αστυνομία, καθώς κάποιοι διαδηλωτές άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Αυτό προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.



Μεγάλο μέρος του θυμού έχει στόχο τον πρόεδρο της περιφέρειας της Βαλένθια Κάρλος Μαθόν (δεξιό Λαϊκό Κόμμα, PP), όμως ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επικρίνεται επίσης δριμύτατα στις τάξεις των διαδηλωτών.

Ο περιφερειάρχης και ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ότι υποτίμησαν τους κινδύνους και για κακό συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου.

Η Άνα ντε λα Ρόσα, 30 ετών, εκφράζει τη λύπη της «για τους πολιτικούς πολέμους ενώ δεν ήταν η στιγμή γι’ αυτούς επειδή οι πολίτες είχαν ανάγκη βοήθεια και δεν τους δινόταν». Ζητάει «δικαιοσύνη» γι’ αυτό που χαρακτηρίζει «ανθρωποκτονίες από αμέλεια».

Για τον Χουλιάν Γκαρθία, 73 ετών, «η διαχείριση του Μαθόν ήταν αναξιοπρεπής και οφείλει να παραιτηθεί». «Η κυβέρνηση της Βαλένθια είναι υπεύθυνη και δεν θέλησε να ζητήσει αυτά που μπορούσε να ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία είναι επίσης λίγο υπεύθυνη», εκτιμά ο συνταξιούχος.

Η Τρίνι Ορντούνια, η οποία κατάγεται από τη Βαλένθια, διαδήλωσε εναντίον «της επαίσχυντης πολιτικής τάξης». «Είμαστε ο περίγελος ολόκληρου του κόσμου», δήλωσε.

Στην κεφαλή της πορείας υπήρχε ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή «Μαθόν παραιτήσου».

Στη Μαδρίτη συγκεντρώθηκαν επίσης εκατοντάδες άνθρωποι φωνάζοντας κυρίως «Μαθόν παραιτήσου» και «λαός ενωμένος ποτέ νικημένος», διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την ώρα που η περιοχή της Βαλένθια, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας της 29ης Οκτωβρίου, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει ανέλθει στους 223 και των αγνοουμένων στους 78, οι συνεχείς λεηλασίες προσθέτουν έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα στην ήδη οδυνηρή κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής 253 άτομα έχουν συλληφθεί με 52 εξ αυτών να εντοπίσονται από τις Αρχές τις τελευταίες 24 ώρες.

