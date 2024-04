Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και άλλοι 711 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο, ακόμα προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το πυροσβεστικό σώμα, εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού, μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, προκαλώντας την κατάρρευση τουλάχιστον δύο κτηρίων στην κομητεία Χουάλιεν και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι που είχαν εκδοθεί στην Ταϊβάν και σε άλλες χώρες, αφορώντας κυρίως τη νοτιοδυτική Ιαπωνία και παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, εντέλει ήρθησαν καθώς θεωρείται πλέον πως ο κίνδυνος πέρασε. Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό στη Χαβάη των ΗΠΑ ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κίνδυνος «πέρασε».

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δύο κτήρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν δείχνουν κτήρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, ειδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Λέκκας: Στην Ταϊβάν είχαν πάρει μέτρα

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε:

«Πρόκειται για έναν σεισμό στα όρια τριών λιθοσφαιρικών πλακών. Είναι μια πολύ περίπλοκη περίπτωση. Οι πλάκες είναι του Ειρηνικού, των Φιλιππίνων και η Ευρασιατική. Δεν μας επηρεάζει. Ήταν μεγάλες οι σεισμικές επιταχύνσεις δηλαδή ξεπερνούν την επιτάχυνση της βαρύτητας. Ευτυχώς στην Ταϊβάν είχαν πάρει μέτρα μετά τον μεγάλο σεισμό του 2018 και άντεξαν πολλά κτήρια. Υπάρχουν βέβαια μεγάλες κατολισθήσεις και έχουν κλείσει δρόμοι. Δεν μπορούν ακόμα να φτάσουν οι Αρχές σε κάποια σημείο. Ευτυχώς έγινε μικρό τσουνάμι».

Η μαρτυρία ενός Έλληνα για τον σεισμό – «Δεν υπάρχει πανικός, όλα λειτουργούν»

Για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ταϊβάν μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Χρήστος Σαραντίδης από την πρωτεύουσα Ταϊπέι.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ από τη γραμμή του μετρό όπου βρισκόταν, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός των τελευταίων 25 ετών στη χώρα.

«Η μικρή έφυγε για το σχολείο, είχα το πρωινό ελεύθερο είπα να κοιμηθώ λίγο και μόλις με έπιασε ο ύπνος, μας ξύπνησε ο σεισμός. Πέσανε πράγματα και σπάσανε…»

Στην Ταϊβάν, διευκρίνισε δεν έχουν πέσει κτήρια. Στην Ταϊπέι υπάρχουν ζημιές στο μετρό, στη γραμμή προς αεροδρόμιο.

«Πανικός δεν υπάρχει, όλα λειτουργούν κανονικά, ακούμε ασθενοφόρα οχήματα πυροσβεστικής από το πρωί, αλλά το μετρό λειτουργεί. Επικοινώνησα με το σχολείο της μικρής, μήπως χρειαζόταν να την πάρουμε, αλλά όλα καλά. Είμαστε καλά, ζημιές υπάρχουν στη Χουάλιεν, είναι μια πανέμορφη περιοχή, οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους».

Αύριο έχουμε τετραήμερη αργία. Αν ο σεισμός γινόταν αύριο, που έχουμε διακοπές, μπορεί τα πράγματα να ήταν χειρότερα σημείωσε. «Ήμασταν λίγο τυχεροί πάνω στην ατυχία μας» , σημείωσε.