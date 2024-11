Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Περού, με πτώση κεραυνού εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου. Όπως καταγράφει το σοκαριστικό βίντεο, επτά παίκτες πέφτουν κτυπημένοι από το ηλεκτρικό φορτίο, με τον έναν από αυτούς να χάνει ακαριαία τη ζωή του και τον τερματοφύλακα της μίας ομάδας να νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τραγικό είναι ότι οι διαιτητές μόλις είχαν διακόψει το ματς εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και έστελναν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ο παίκτης που έπεσε νεκρός είναι ο αμυντικός Χοσέ Χιούγκο ντε λα Κρους Μέσα, ενώ ο τερματοφύλακας Χουάν Τσόκα δίνει μάχη, αλλά είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του.

