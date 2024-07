Tα τελευταία βίντεο του Ισμαήλ Χανίγια, λίγες μόλις ώρες πριν τη δολοφονία του, μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την Τετάρτη, 31 Ιουλίου, είχε επισκεφτεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη.

Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».

BREAKING: Scenes showing the last meeting with the head of the Hamas political bureau, the martyr Ismail Haniyeh, hours before his assassination in the Iranian capital, Tehran. pic.twitter.com/kwbxhAIQpu

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 31, 2024

