Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τις πλημμύρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και άλλοι αγνοούνται καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κατολισθήσεις κατέστρεψαν δρόμους, σπίτια και γέφυρες στο κέντρο της χώρας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Γιαμπλάνιτσα, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαράγεβο, όπου αναφέρθηκαν οι θάνατοι, έχει αποκλειστεί εντελώς μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η τριμερής προεδρία της Βοσνίας, που αποτελείται από έναν Βόσνιο (Μουσουλμάνο), έναν Σέρβο και έναν Κροάτη, δήλωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την ευρύτερη περιοχή της Γιαμπλάνιτσα και πως μονάδες μηχανικού και διάσωσης καθώς και ένα ελικόπτερο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διάσωση, μεταξύ άλλων, 17 ανθρώπων από ένα ψυχιατρείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μερικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τις κατολισθήσεις σε αυτό που φαίνεται να είναι οι χειρότερες πλημμύρες στη Βοσνία από το 2014, τουλάχιστον, όταν τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμυρες.

«Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή της Γιαμπλάνιτσα», δήλωσε ο Ντάρκο Τζούκαν, εκπρόσωπος του περιφερειακού καντονιού. «Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς αγνοούμενους».

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property. It seems like the more money we let the climate cult steal, the worse the weather gets. pic.twitter.com/X78haBir0W

— JereMemez (@Jere_Memez) October 4, 2024