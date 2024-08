Δεύτερο ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο έγινε στόχος βίαιων επεισοδίων χθες Κυριακή το βράδυ κοντά στο Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς βίαιες κινητοποιήσεις της άκρας δεξιάς εναντίον μεταναστών συνταράσσουν τη χώρα εδώ και μέρες.

🚨 NEW: Rioters cheer as they set fire to a Holiday Inn Express in Tamworth that is housing asylum seekers

It is the second hotel to be set on fire today pic.twitter.com/9yifWqo87Z

— Politics UK (@PolitlcsUK) August 4, 2024